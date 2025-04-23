Школьники округа Пушкинский осваивают основы управления жильем в интерактивной игре

Игровое мероприятие «ЖЭКА» разработано для того, чтобы в интересной и доступной форме познакомить ребят с передовыми технологиями энергосбережения и способами оптимизации расходов на коммунальные услуги. В процессе игры участники освоили расчет потребления электроэнергии, научились анализировать энергетическую эффективность бытовых приборов и узнали практические методы экономии воды и тепла.

«Игра повышает правовую грамотность учеников, способствует быстрому изучению основ управления многоквартирными домами и применению энергосберегающих технологий в повседневной жизни. Подобные профориентационные мастер-классы — это еще и отличный способ помочь школьникам в выборе профессии. А если это еще в форме игры, то ребята полностью «вживаются в роль,» - рассказывают методисты.

«ЖЭКА» имеет четкую и понятную структуру, позволяющую осознать значимость профессий, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством. Ребята получают представление об особенностях таких востребованных специальностей, как инженер-энергетик, техник по обслуживанию зданий и менеджер по управлению недвижимостью.

Игровой подход делает сложные концепции энергосбережения наглядными и простыми для понимания.