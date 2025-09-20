Школьники округа Пушкинский побывали на экскурсии в пожарно-спасательной части

В рамках празднования 35-летия МЧС России, школьники 2-х и 10-х классов посетили пожарно-спасательную часть № 40, где их ждала насыщенная и познавательная экскурсия.

Мальчишки и девчонки с неподдельным интересом осматривали специализированную технику, используемую для тушения пожаров и спасения людей. Они узнали о принципах работы пожарных машин, от сигналов сирены до мощных насосов, и задавали множество вопросов о непростой работе пожарных. Вопросы о борьбе с лесными пожарами, о готовности к вызовам в любое время суток и о спасении животных не остались без ответа.

Помимо теоретической информации, ребятам была предоставлена возможность примерить настоящую форму пожарных и даже принять участие в имитации тушения огня.

Завершилась встреча демонстрацией спасательного оборудования и практическим мастер-классом по безопасности, где школьники отработали действия в нештатных ситуациях и, самые отважные, даже справились с учебным очагом возгорания.