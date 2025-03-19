Школьники Павловского Посада отметили День воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Во вторник, 18 марта, учащиеся школы № 11 в поселке Большие Дворы приняли участие в мероприятии, посвященном Дню воссоединения Республики Крым и Севастополя с РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие обучающиеся 5Б, 7А и 7Б классов. Ребята собрались в Доме культуры «Большедворский». Творческие коллективы и солисты учреждения представили праздничные номера, которые вызывали у гостей мероприятия чувство патриотизма и гордости за свою Родину.

Яркие номера подготовили представители театральной студии «Дар», вокальной группы «Ностальгия» и коллектива эстрадного танца «Феерия». На сцене под бурные овации появлялись Людмила Сорокина, Владимир Котов, Камила Мелиева, Софья Сарафанова, Валерия Смелякова, Ольга Титова и Роман Кисляков. Своими выступлениями они сумели оставить отпечаток в сердцах жителей округа. Директор школы отметила важность подобных мероприятий.

Фото: [ Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о. ]

«Спасибо Дому культуры «Большедворский» за день, который подарил всем нам хорошее настроение и удивительное ощущение сопричастности к великой судьбе нашей страны», — отметила директор школы № 11, депутат местного Совета депутатов Елена Анатольевна Пронина.

Елена Анатольевна высказала мнение, что воссоединение полуострова с Россией — значимое событие как для жителей Крыма и Севастополя, так и для всех их соотечественников.