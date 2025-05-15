Школьники Павловского Посада успешно прошли региональный этап «Президентских состязаний» и вышли в финал

Команда школьников из Павлово-Посадского городского округа добилась значительного успеха, пробившись в финальный этап Всероссийских «Президентских состязаний» .

14 мая в Павлово-Посадском городском округе состоялись отборочные соревнования регионального уровня Всероссийских спортивных состязаний для школьников «Президентские состязания» среди учащихся 5-х классов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Московской области.

Теплый прием и комфортные условия для соревнований были подготовлены в школе № 10 имени Валерия Быковского, ставшей площадкой для проведения мероприятия.

В упорной борьбе приняли участие представители 21 школы из различных населенных пунктов Московской области, включая 13 городских и 8 сельских образовательных учреждений. Юные участники продемонстрировали свои навыки в шести спортивных дисциплинах: спринте на дистанции 30 метров, подтягиваниях, отжиманиях, подъеме туловища за 30 секунд, наклоне вперед (проверяющем гибкость) и прыжках в длину с места.

По результатам всех этапов соревнований, команда Павлово-Посадского городского округа, представлявшая МОУ «Лицей» города Электрогорск, заняла первое место среди городских школ. МОУ Рахмановская СОШ из Павлово-Посадского городского округа также показала отличный результат, завоевав второе место в категории сельских образовательных учреждений.

Теперь обе команды будут представлять Павлово-Посадский городской округ на заключительном, финальном этапе Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президентские состязания».

Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания» реализуются с 2010 года, согласно Указу Президента Российской Федерации №948, датированному 30 июля 2010 года. Основная задача соревнований – укрепление физического здоровья школьников, стимулирование их интереса к занятиям спортом и поддержка развития детско-юношеского спорта в стране.

Соревнования проходят в несколько этапов: школьный (до 1 апреля), муниципальный (до 15 мая), региональный (до 15 июня) и всероссийский, который традиционно проводится на базе Всероссийского детского центра «Орленок» (Краснодарский край) в период с 10 по 30 сентября.

Организаторами мероприятия являются Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации. Соорганизатором выступает общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».