Школьники Подольска стали призерами Национальной технологической олимпиады

Евгений Глазунов и Ахмед Азиев, учащиеся школы имени Д. И. Зернова, стали призерами Национальной технологической олимпиады в категории «Автоматизация бизнес-процессов». Об этом передает издание «Подольск 24».

Отмечается, молодые изобретатели создали проект, который позволит превратить предприятие по обработке древесины в высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на оптимизации процессов.

В администрации Подольского городского округа рассказали, что ученики показали отличные результаты в сфере анализа информации, программирования и проектного подхода.

«Национальная технологическая олимпиада — самое масштабное в России командное инженерное соревнование, которое проходит по широкому спектру современных технологических сфер и направлено на выявление и поддержку талантливых школьников», подчеркнули там.

С высоким достижением учеников поздравил также и глава подольского муниципалитета Григорий Артамонов.