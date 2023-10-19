Школьники посетили производство валов для типографий в подмосковных Луховицах

Коллектив Луховицкого авиационного техникума организовал для учеников Астаповской школы экскурсию на местное предприятие «АЛИС Групп Ролл», которая производит валы для типографий и для прокатных станов. Об этом сообщили в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Отмечается, что данное мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Само предприятие было выбрано не случайно. Здесь работают выпускники Луховицкого авиационного техникума, проходят практику студенты.

Кроме того, на предприятии используются станки с числовым программным управлением, то есть автоматизированные станки, которые выполняют операции по заданной программе. Работе на таких станках учат в авиатехникуме. На предприятии работают полтора десятка человек. Есть планы по расширению, для чего рядом с действующим производством строится новый объект.

Знакомство с «АЛИС Групп Ролл» произвело на гостей впечатление. Ребята узнали, насколько работа с валами сложна и кропотлива. А некоторые ученики всерьез задумались о том, чтобы после учебы пойти сюда работать.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что китайская компания Huajing запустит производство запчастей для прицепов в Солнечногорске.