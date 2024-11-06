Школьники посетили с экскурсией Воскресенскую подстанцию скорой медицинской помощи

Юных гостей встретил заведующий Воскресенской подстанции скорой медицинской помощи Юрий Савкин. Школьники познакомились с работой диспетчерской службы — точкой, которая считается начальной для каждой бригады скорой помощи в начале новой смены. Ребята стали свидетелями, как диспетчеры принимают звонки. В их обязанности входит мгновенная оценка ситуации для оперативного принятия дальнейших решений. Ребята были восхищены скоростью работы сотрудников.

Фото: [ Воскресенская больница ]

Юрий Адикович продемонстрировал учащимся, как устроен автомобиль скорой помощи. Он рассказал о его техническом устройстве и о важности того, как транспорт оборудован внутри. Участники экскурсии не ожидали, что медицинский чемодан фельдшера настолько тяжелый. Медики вынуждены носить с собой большое количество инструментов.

В завершении мероприятия школьники поделились эмоциями. Ребята осознали, насколько сложная и социально значимая работа у сотрудников скорой помощи. Полученный опыт пригодится им на стадии выбора будущей профессии.

Отметим, что в структуру муниципалитета входит центральная Воскресенская подстанция и три поста: «Красный строитель», «Ашитковский» и «Белоозерский». В частности, на выезды отправляют 16 автомобилей скорой помощи. На территории муниципалитета сформировано 14 бригад медицинской помощи. Количество вызовов в сутки достигает 200 при среднем до 130.