Школьники посетили с экскурсиями предприятия Городского округа Пушкинский

Для школьников Городского округа Пушкинский провели экскурсии на производстве и организовали встречи с представителями вузов и колледжей.

Около 80 обучающихся ознакомились с особенностями производства пластиковой посуды на предприятии ООО «Скандипакк» и различного оборудования на заводе АО «Иватеевский Элеватормельмаш». Юные жители также посетили ткацкую фабрику ООО «Группа компаний «Русит». Все предприятия расположены на территории Городского округа Пушкинский.

Различные тематические предприятия прошли также в школах округа. Так, гостями учебных заведений стали представители и педагоги РУК, РГУТИС, Московского инновационного университета, Высшей школы народных искусств. На встречах школьникам рассказали, как определиться с выбором профессии.

Подобные встречи и экскурсии формируют и укрепляют навыки планирования карьеры. Юные горожане допускают типичные ошибки при выборе профессии из-за недостаточного информирования. Мероприятия же помогают избежать таких ошибок. Кроме того, экскурсии способствуют развитию уважительного отношения к разным профессиям.