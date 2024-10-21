Школьники посетили Шатурский энерготехникум на день открытых дверей

В ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» прошел день открытых дверей. Школьников познакомили со студенческой жизнью, с обучающими программами и специальностями, а также провели мастер-классы, вдохновив на получение знаний и выбор профессии.

В Шатурском энергетическом техникуме подробно рассказали про все преимущества обучения в учреждении и специальности, многие из которых особенно востребованы на рынке труда. Школьники узнали больше про работу энергетиков, лаборантов, автомехаников и IT-специалистов.

Настоящих профессионалов по ряду этих направлений техникум выпускает уже почти 90 лет. Не меньше 400 первокурсников приходят на обучение каждый год.

Один из главных плюсов, что учреждение Шатуры помогает с дальнейшим трудоустройством успешным студентам, так как сотрудничает с местной электростанцией, Россетями, Мосэнерго, Уралхимом и РЖД. Кроме того, при благоприятной успеваемости ученики имеют право на повышенную стипендию.

«Партнеров у нас очень много, более 50 компаний, какие-то большие, какие-то маленькие, но все они нуждаются в наших специалистах, и мы реализуем свой кадровый потенциал выпускников очень легко и просто. В этот год 98% наших выпускников трудоустраиваются профильно, по своему направлению», — добавил Виталий Давыдов, директор ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум».

Преподаватели познакомили ребят ближе с химическим кластером, который активно развивают в Рошале. Были проведены специальные мастер-классы и опыты, в процессе больше рассказали о направлении.

С обучающей техникой гостей ближе познакомили в кабинете аддитивных технологий. Воочию школьники посмотрели, как современная техника может создавать рисунок на станке, взаимодействуя с программами по 3д-моделированию. Изучили и другое оборудование, знания о котором пригодятся будущим аппаратчикам станков, инженерам, разработчикам, наладчикам и корректировщикам чертежей. Серьезные профессии, которые сейчас также очень востребованы.

Некоторые в процессе знакомства с техникумом проявляли особый интерес и внимание. К примеру, ученица Виктория Зайцева, мечтающая о работе релейщиком. Она в семье — продолжатель династии энергетиков. Посещение Шатурского техникума стало для нее новым мотиватором для получения необходимых знаний и навыков.

Посетители ушли с большим багажом знаний и уверенностью, что еще могут вернуться в качестве поступающих. Напомним, что приемная кампания в ГБПОУ МО «Шатурский энергетический техникум» стартует 20 июня 2025 года.