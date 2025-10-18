Школьники повторяют религиозный обряд ершиками для унитаза и снимают видео

В TikTok набирает популярность опасный тренд, в котором школьники 5–6 классов используют туалетные ершики для имитации разбрызгивания святой воды на одноклассников под религиозные песни. Эксперты и правозащитники считают это оскорблением чувств верующих и призывают к проверке ситуации в правовом поле. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Екатерина Мизулина, глава «Лиги безопасного интернета».

Видеоролики, снятые учащимися средних классов, показывают, как школьники с ершиками для унитаза повторяют обряд крещения, разбрасывая воду на других детей в туалетных помещениях. Процесс сопровождается религиозными песнопениями, в частности словами «Христос Воскресе».

По словам Екатерины Мизулиной, подобные действия нарушают права верующих и квалифицируются как надругательство над религиозными чувствами. Она подчеркнула, что необходимо вмешательство взрослых и проверка на уровне закона с применением соответствующих мер воздействия.

Чаще всего в съемках участвуют дети 10–12 лет. Они окунают ершики в воду и поднимают их над перегородками, чтобы разбрызгивать жидкость на других учеников. Эксперты отмечают, что этот тренд может негативно влиять на формирование ценностей у детей и является частью более широкой цепочки провокаций против православной церкви.

