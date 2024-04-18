Школьники Пушкино и Ивантеевки на тематическом турнире показали высокий уровень знаний пожарной безопасности
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкинский]
В Городском округе Пушкинский прошли соревнования «Школа безопасности — 2024».
Организацией мероприятия занимались сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городскому округу Пушкинский и представители пожарно-спасательного гарнизона.
В соревнованиях участвовали учащиеся общеобразовательных центров № 8 в Ивантеевке и № 8 в Пушкино. Мероприятие приурочили празднованию 375-летия Пожарной охраны России.
Соревнования состояли из нескольких этапов, каждый из которых отличался необычными заданиями. Ребятам предложили надеть снаряжение и эвакуироваться из горящего помещения.
Для школьников было важно быстро реагировать на команды и оперативно их выполнять.
Также была возможность поработать с пожарным оборудованием. Юные жители округа успешно продемонстрировать свои навыки в пожарной безопасности и мастерстве спасения.
Кроме высокой физической подготовки, ребята показали умение работать в команде, не бояться принимать решения и быстро адаптироваться к экстремальным условиям.
Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки на каждом из этапов соревнований.
Забота о безопасности — неотъемлемая часть повседневной жизни каждого гражданина.
Это главный урок, который усвоили участники.