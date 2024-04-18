Школьники Пушкино и Ивантеевки на тематическом турнире показали высокий уровень знаний пожарной безопасности

Организацией мероприятия занимались сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Городскому округу Пушкинский и представители пожарно-спасательного гарнизона.

В соревнованиях участвовали учащиеся общеобразовательных центров № 8 в Ивантеевке и № 8 в Пушкино. Мероприятие приурочили празднованию 375-летия Пожарной охраны России.

Соревнования состояли из нескольких этапов, каждый из которых отличался необычными заданиями. Ребятам предложили надеть снаряжение и эвакуироваться из горящего помещения.

Для школьников было важно быстро реагировать на команды и оперативно их выполнять.

Также была возможность поработать с пожарным оборудованием. Юные жители округа успешно продемонстрировать свои навыки в пожарной безопасности и мастерстве спасения.

Кроме высокой физической подготовки, ребята показали умение работать в команде, не бояться принимать решения и быстро адаптироваться к экстремальным условиям.

Школьники продемонстрировали высокий уровень подготовки на каждом из этапов соревнований.

Забота о безопасности — неотъемлемая часть повседневной жизни каждого гражданина.

Это главный урок, который усвоили участники.