Школьники Пушкино смогут улучшить речь посредством нового орфоэпического тренажера

На площадке образовательного комплекса No 2 г. Пушкино специалисты Института содержания и методов обучения (ИСМО) вместе со школой разрабатывают орфоэпический тренажер. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Целью данного проекта является создание уникального ресурса для улучшения навыков культуры речи у школьников в процессе изучения русского языка.

В ходе мероприятий специалисты лаборатории филологического общего образования ИСМО в ходе диалога обсудили с директором образовательного комплекса Еленой Тюриковой дальнейшие перспективы сотрудничества, старший научный сотрудник лаборатории Юлия Гостева раскрыла особенности плодотворной работы с образовательным учреждением, а специалист лаборатории Егор Вуйчик рассказал о возможностях применения нейросетевых технологий .

В пресс-службе отметили, что для указанного научного учреждения работа с экспериментальными школами является продолжением традиции апробации создаваемых методических материалов, программ, учебников и пособий.