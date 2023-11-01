Школьники Серпухова стали лидерами Всероссийской олимпиады «Технологии успеха»

Команда «Звезда» школы №2 победила на Всероссийской олимпиаде для детей «Технологии успеха». С этим событием ребят поздравил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Руководитель муниципалитета отметил, что борьба бала сложной. В соревнованиях участвовали более 600 учеников школ из 43 регионов России.

«Несмотря на высокую конкуренцию, Балобин Максим, Нестеренко Иван, Сичинский Денис, Сорокина Татьяна, Терлецкая Стефания стали лучшими на федеральном уровне», - отметил Сергей Никитенко на своей странице в Telegram-канале.

Также, глава Серпухова рассказал о проекте, который представили ученики второй школы.

«Это совместный проект по робототехнике – детская настольная игра по развитию эмоционального интеллекта. После тестирования педагогами-психологами и самими детьми она успешно прошла конкурсную защиту», - добавил глава.

Лидерство в таком серьезном состязании – заслуга не только самих ребят, но и их наставников, считает Никитенко. Глава отметил, что это - учитель математики Светлана Золотарева, которая, кстати, в свое время сама окончила школу №2.