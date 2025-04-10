Школьники Шатуры продемонстрировали знания и навыки на военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

Ребята состязались в восьми этапах, включавших проверку знаний отечественной истории, умений по сборке-разборке автомата, строевой подготовке, прохождению эстафет, а также навыков оказания первой медицинской помощи. Новым элементом игры в этом году стал лазертаг – тактическое соревнование на местности, где команды должны поражать цели, находясь за препятствиями.

«Участвуют 4 человека. Задача поразить противника за препятствиями, то есть нанести ему урон. Это тактическая игра на местности», - рассказал главный судья соревнований Иван Сапрыкин.

Фото: [ пресс-служба администрации м.о. Шатура ]

Игра была посвящена году Героев Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия школьники смогли пообщаться с участником Чеченской войны Олегом Языковым и участником специальной военной операции Василием Карповым, которые поделились своим опытом и ответили на вопросы ребят. Василий Иванович выразил благодарность школьникам за письма поддержки, подчеркнув важность весточек с малой Родины для военнослужащих.

В средней возрастной группе победу одержала команда «Высота 2025» из села Пышлицы, а в старшей возрастной группе – «Мещерские бродяги» из СОШ №4. Победители будут представлять муниципальный округ на областном этапе соревнований, который состоится 15 и 16 мая. Все участники, занявшие призовые места, получили подарки, кубки и грамоты.