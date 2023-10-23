Школьники смогут реализовать свои мечты благодаря проекту «Урок с чемпионом»

Мария Киселева является депутатом Московской городской Думы. Она высказала свое мнение об «Уроке с чемпионом» и заявила, что встречи с «известными спортсменами вдохновляют детей».

Новый сезон позволит участникам школьных спортивных клубов встретиться с известными спортсменами. Благодаря этому многие дети смогут разглядеть перед собой дальнейший жизненный путь в спорте. Таким образом, им удастся воплотить мечты в реальность, о чем также пишет gazetametro.ru.

По словам Киселевой, педагоги, тренеры и семьи положительно отзываются о проекте «Урок с чемпионом», несмотря на относительную новизну формата. Так или иначе, популярность здорового образа жизни растет благодаря общению с профессионалами. Проект доказывает, что даже титулованные спортсмены когда-то тоже находились в начале своего пути, будучи такими же школьниками.