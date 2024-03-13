Школьники со всего Подмосковья плетут масксети, расписывают пряники в рамках «Недели добрых дел»

Подмосковные школьники плетут маскировочные сети, расписывают печенье и пряники, а также пишут письма бойцам СВО в рамках «Недели добрых дел». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Акция «Доброе дело» обрела вторую жизнь. Школьники и волонтеры предложили посвятить эту масленичную неделю добрым делам. Они плетут маскировочные сети для наших бойцов, пишут им письма со словами поддержки, а также расписывают печенье и имбирные пряники. Все это мы с волонтерами доставим «за ленточку», чтобы наши защитники почувствовали тепло дома, заботу и поддержку», — рассказал зампред Правительства региона Вячеслав Духин.

7-классница Арина Анисимова из гимназии №7 г. о. Коломна рассказала, что участие в «Неделе добрых дел» они принимают всем классом.

«Я думаю, что солдатам сейчас очень трудно, и они бы хотели почувствовать себя как дома. Для этого 11-классники сделали пряники, а мы их декорируем, украшаем глазурью разных цветов, чтобы это выглядело красиво. Я пытаюсь сделать зайку, а так — сюжет рисунков всегда разный. Потом пряники отвезут нашим бойцам. Надеюсь, что они будут очень рады», — поделилась Арина.

Директор школы №14 из Красногорска Наталья Грицук рассказала, что в акции принимают участие ребята и из начальных классов, и из среднего звена и старшеклассники, а также активно включаются родители и учителя.

«Мы хотим сделать как можно больше добрых дел на благо страны, в которой живем, чтобы частичка нашего тепла улетела на передовую, где сейчас находятся наши бойцы, а также тем, кто работает в тылу», — подчеркнула Грицук.

Третьеклассники школы №14 в рамках «Недели добрых дел» также расписывали имбирные пряники. Каждый из детей изобразил что-то свое — голубое небо, цветочки, солнце, кто-то захотел отправить бойцам угощение с нарисованным на нем сердцем, а некоторые ребята украсили пряники триколором.

«Я нарисовал флаг России, потому что это наша любимая страна, которую солдаты защищают от плохих людей. А по бокам у меня зелень, ведь сейчас весна, все начинает распускаться», — поделился Влад РЫКОВ из 3В класса.

Акция проходит в масленичную неделю, поэтому участники «Активного долголетия» проводят для школьников мастер-классы по изготовлению блинов. А потом за чашкой чая дети общаются со старшим поколением и дегустируют то, что приготовили под их наставничеством.