Школьники Зарайска прошли испытания героев Смутного времени в День народного единства

В Зарайске День народного единства отметили исторической игрой «Под стягом Пожарского». В мероприятии участвовали команды из городских школ.

Праздник напомнил о событиях Смутного времени — именно у стен Зарайска в 1608 году сражались воины арзамасской и рязанской дружин. По традиции колонны ополчения прошли от трех храмов города и соединились у мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны, после чего участники торжественно вошли в Зарайский кремль.

На открытии глава округа Виктор Петрущенко отметил роль князя Дмитрия Пожарского, начавшего отсюда свой поход за освобождение страны.

«Единство помогает нашей стране двигаться вперед и преодолевать трудности», — отметил глава округа.

Школьные команды были объединены в дружины, названные в честь героев Смутного времени, и прошли исторические и спортивные испытания. В кремле работали интерактивные площадки: можно было пострелять из лука, попробовать себя в кузнечном деле и поучаствовать в старинных играх.