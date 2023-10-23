Школьников поселка из Белгородской области перевели на дистанционное обучение из-за обстрелов ВСУ

Ситуация в поселке Красная Яруга сложилась настолько угрожающая, что всех учеников общеобразовательных школ в этом населенном пункте пришлось отправить на дистант для их безопасности.

Подобное решение было принято администрацией Краснояружского района. Об этом сообщил ее руководитель Андрей Миськов.

«С учётом сложившейся оперативной обстановки, администрация района выносит предложение о введении дистанционного обучения», - указал он во время оперативного совещания.

Его слова привели РИА Новости. Подобная мера введена на две недели, затем это будет рассмотрено повторно с учетом возможного изменения ситуации. Данное решение затрагивает почти тысячу школьников. Областное правительство поддержало это решение.