Школьников Дубны устроили на работу в сферу ЖКХ

Ребята решили занять свободное время во время летних каникул чем-нибудь полезным. Так, например, сейчас они активно участвуют в работе по благоустройству города и его уборке, помогая поддерживать порядок в городе .

Подростков наняли в МБУ ЖКУ еще в начале июля. Работе они уделяют всего несколько часов в день (с 08:00 и до 12:00). Но даже это время проходит для них не зря – ребята помогли озеленить городские улицы и навести на них порядок.

Их деятельность послужит отличным примером для других жителей, которые не раз замечали школьников во время сбора мусора, разбросанного на газонах. Работы в сфере ЖКХ и благоустройства города всегда много. Ребятам доверили самую простую, но вместе с тем необходимую : стрижка кустарников, сбор мусора вдоль городских дорог. После этого ребята собирают скошенную траву.

Другая часть трудоустроенных школьников помогает МБУ ЖКУ в подготовке к новому посевному году. Зимой в теплицах, где они работают, будут высажены семена цветов и растений, которые позже станут главным украшением городских клумб.

Численность организаций и предприятий, готовых к трудоустройству школьников на летние каникулы, растет ежегодно. К примеру, некоторых подростков также взяли на работу в МАУ «Городские парки». Здесь они должны следить за состоянием кустарников и деревьев, а также собирать мусор, красить лавочки и урны.