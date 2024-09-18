Школьников и студентов приглашают поучаствовать в конкурсе «Индекс мечтателя»

Школьников и студентов в возрасте от 15 лет до 21 года приглашают поучаствовать в конкурсе «Индекс мечтателя» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Индекс мечтателя» – это система управления талантами, в рамках которой учащиеся могут создать уникальные истории успеха в пяти событиях о мечте, возможностях в стране, развитии индивидуальной траектории, исследовании таланта и реальных шагах к своей мечте.

Победу в конкурсе одержат участники, которые ярко представят свои идеи и мечты и выразят готовность воплощать их на уникальном форуме «Путешествие к мечте» в Мастерской управления «Сенеж».

Для всех участников конкурса предусмотрена возможность получения гранта на реализацию социального проекта, связанного с мечтой.

Подробная информация представлена на сайте проекта.