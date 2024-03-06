Школьников из Г.о. Пушкинский познакомили с тонкостями организации пассажирских перевозок

Ученики восьмых и девятых классов из Городского округа Пушкинский прошли полезные мастер-классы и получше узнали профессию сотрудников РЖД.

Школьников принимал Московский колледж транспорта, где гостям рассказали, как работают специалисты Российской железной дороги. Была раскрыта специфика профессии, включая организацию и управление пассажирскими перевозками.

Помимо теории дети смогли получить и практику. Проводились профориентационные мастер-классы «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», а также «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Программа получилась насыщенной.

Школьники получили много информации, а кто-то, возможно, задумался о будущем в РЖД.

Как отмечает администрация г. о. Пушкинский, мастер-классы и сам прием в колледж был организован в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование».