Школьников Можайского городского округа приняли в «Юнармию»

В Можайском городском округе прошла церемония приема в движение «Юнармия». К ней присоединился 31 школьник. Праздник состоялся в культурно-деловом центре «Офицерское собрание» музея-заповедника «Бородинское поле».

Церемонию провели Герой России Сергей Шейко и ветеран боевых действий на Северном Кавказе, начальник штаба «Юнармии» в Можайском городском округе Александр Горчаков. Александр Викторович принял у новичков торжественную клятву: они обещали быть достойными гражданами и патриотами России, улучшать свои результаты в учебе и спорте.

В торжественной обстановке каждому вручили значок и юнармейскую книжку. А затем ребят пригласили на «Диалог с Героем»: у всех была возможность пообщаться с Сергеем Шейко и спросить то, что их интересует. Кстати, Сергей Сергеевич отметил, что вопросы у новых юнармейцев были мудрыми и грамотными.

В администрации Можайского городского округа также поздравили ребят и пожелали им успехов и достижения целей.