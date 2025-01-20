Школьников округа Пушкинский познакомили с профессиями в сфере железнодорожного транспорта

В декабре 2024 года школьники ивантеевской «Гимназии №3» и «Образовательного центра №5» приняли участие в профессиональных пробах на базе Российского университета транспорта (РУТ МИИТ), которые прошли в рамках реализации проекта «Семь шагов к профессии».

Муниципальный проект направлен на то, чтобы школьники могли ознакомиться с перспективами профессий в сфере железнодорожного транспорта. В профессиональных пробах приняли участие ученики 8-9 классов. Ребята посетили мастер-классы, где освоили приобретенные практические навыки.

Во время профессиональных проб школьники познакомились с современным оборудованием и новыми технологиями отрасли. Подобные мероприятия проходят на регулярной основе. На встречах присутствуют преподаватели и специалисты колледжа, которые дают профориентационные рекомендации. Полученные знания помогают школьникам расширить знания о специальностях в РЖД и понять необходимые компетенции для будущего трудоустройства в данной сфере.

В 2025 году реализация проекта на территории Городского округа Пушкинский будет продолжена.