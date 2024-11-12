Школьников Павловского Посада призвали разумно потреблять энергоресурсы

В МОУ СОШ № 10 имени Валерия Федоровича Быковского прошли открытые уроки, во время которых ребятам рассказали о важности разумного потребления энергоресурсов.

Мероприятие приурочили Международному дню по энергосбережению. Во время занятий школьникам рассказали, как малые усилия каждого человека позволяют экономить энергию. Ребятам также пояснили, как целесообразное потребление оказывает положительное влияние на развитие окружающей среды.

Для усвоения материала были использованы различные формы обучения, в частности, лекция с применением раздаточных материалов, мастер-классы, интерактивные игры. Тематические занятия проходили в разных классах.

«В рамках мероприятия были проведены интерактивные игры и мастер-классы, на которых школьники имели возможность изучать альтернативные источники энергии и искусство рационального использования электричества», — отметила директор учебного заведения, депутат Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа от партии «Единая Россия» — Светлана Вячеславовна Дяченко.

Занятия прошли интересно и увлекательно. Педагоги смогли донести главный посыл, что экономное потребление энергоресурсов напрямую связано со здоровьем нашей планеты.