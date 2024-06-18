Школьников трудоустроят на предприятие в городском округе Воскресенск

В Воскресенске стартовал проект «Трудовой отряд школьников», в рамках которого юные участники постигнут азы профессиональной деятельности и воочию увидят работу предприятия в филиале «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим». Их ждет много полезной информации о современной химической отрасли, а главное — получение официального ценного стажа, который пригодится им в будущем.

Подростки от 14 до 17 лет смогут на время ощутить себя работниками предприятия в Воскресенске. Юным дарованиям проведут уроки по химии и объяснят, как правильно оказывать первую помощь в разных ситуациях. Также им проведут экскурсию, покажут цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Вводить в курс дела и настраивать на работу молодых работников будет руководство предприятия и его ведущие специалисты.

После соответствующего обучения подростки будут трудиться: задачи раздадут по силам и возрасту. В основном это работа с документами, кропотливая, но одна из самых важных на предприятии. Работать молодые участники проекта будут не бесплатно: как положено выдадут зарплату за труд, а также официально запишут полученный опыт.

Проект «Трудовой отряд школьников» нацелен на привлечение молодых кадров на работу, знакомство с профессией, повышение престижа труда на предприятиях. Такие профориентационные мероприятия «Уралхим» проводит не первый раз, уделяя особое внимание подрастающему поколению, которому предстоит строить будущее страны. Как подчеркнула заместитель генерального директора по персоналу АО «Воскресенские минеральные удобрения» Яна Агеева, в этом году участников проекта планируют посвятить в юные химики. Речь про 70 школьников, которые, возможно, в итоге сделают выбор в пользу работы в отрасли.