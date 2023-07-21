Школьников в России будут обучать управлению беспилотниками

Сенатор Артем Шейкин сообщил, что школьников в РФ начнут обучать основам использования и пилотирования БПЛА на уроках по военной подготовке. Слова сенатора передает издание РИА Новости .

Шейкин рассказал, что инициатива по обучению школьников была разработана при работе совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Она была направлена министру обороны страны Сергею Шойгу, который совместно с Министерством просвещения РФ, одобрил инициативу.

Сообщается, что обучать боевому применению БПЛА школьников начнут уже с 1 сентября.

Недавно стало известно, что в российских школах будут проводить обучение по военной подготовке. На предмет было выделено 140 часов в течение последних 2 лет обучения в школах.