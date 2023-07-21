Школьников в России будут обучать управлению беспилотниками
Фото: [Андрей Рубцов/ТАСС]
Сенатор Артем Шейкин сообщил, что школьников в РФ начнут обучать основам использования и пилотирования БПЛА на уроках по военной подготовке. Слова сенатора передает издание РИА Новости.
Шейкин рассказал, что инициатива по обучению школьников была разработана при работе совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Она была направлена министру обороны страны Сергею Шойгу, который совместно с Министерством просвещения РФ, одобрил инициативу.
Сообщается, что обучать боевому применению БПЛА школьников начнут уже с 1 сентября.
Недавно стало известно, что в российских школах будут проводить обучение по военной подготовке. На предмет было выделено 140 часов в течение последних 2 лет обучения в школах.