Школьница исчезла по дороге к бабушке в Подмосковье

В Московской области продолжаются поиски 12-летней школьницы, которая отправилась на велосипеде из деревни Цибино (горокруг Воскресенск) в Москву навестить бабушку и перестала выходить на связь. К розыску подключились родные, волонтеры и сотрудники полиции, пишет Lenta.ru со ссылкой на 112. Также описание ребенка публикует Спасград.

Вечером 1 августа девочка покинула деревню Цибино на черном велосипеде с яркой салатовой рамой. Перед выездом она сообщила родственникам, что планирует добраться до столицы, где живет ее бабушка. Однако вскоре мобильный телефон ребенка перестал отвечать, а сама она на место назначения не прибыла.

Тревогу забили родители, которые оперативно обратились за помощью. Сейчас к поисковым мероприятиям присоединились добровольцы из местных волонтерских организаций и наряды полиции. Правоохранители проверяют возможные маршруты движения, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер наружного наблюдения вдоль трассы.

Обстоятельства исчезновения пока остаются неясными. Известно лишь, что девочка была без сопровождения взрослых и не брала с собой средств связи для подзарядки. Информация о приметах ребенка и велосипеда уже распространена в соцсетях и региональных СМИ. Всех, кто обладает какими-либо сведениями о местонахождении школьницы, просят незамедлительно сообщить в полицию.