Школьница из Чехова стала участницей основного тура Международной космической олимпиады

Ученица добилась высоких результатов на предыдущем этапе и смогла пройти в основной тур олимпиады, посвященной 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Юная жительница Городского округа Чехов превзошла многих участников, пройдя отборочные этапы Олимпиады. Более 230 учеников из разных городских округов Подмосковья боролись за шанс попасть в основной тур.

Только самые эрудированные и инициативные ребята смогли правильно решить задачи квалификационного раунда и успешно пройти предварительную защиту проектов. В их числе как раз оказалась ученица средней школы № 10 Городского округа Чехов.

Диана Спиридонова, благодаря своим знаниям и целеустремленности, вошла в число участников основного тура XXXII Международной космической олимпиады школьников. Глава городского округа Чехов Михаил Николаевич Собакин с гордостью рассказал об этом в своем телеграм-канале:

«Желаю Диане успехов в олимпиаде, а также в дальнейшей учебе и научной деятельности», – написал он в одной из последних публикаций.

Основной тур олимпиады начнется уже на следующей неделе. С 17 по 25 октября 2024 года школьникам предстоит защитить творческие проекты на аэрокосмическую тематику. Также их ждут предметные олимпиады по физике, информатике и математике.