Школьница из Дербента призналась, какой вопрос не осмелилась задать Путину

Школьница из Дербента Раисат Акипова, которую Владимир Путин пригласил в Кремль, рассказала РИА Новости, какой вопрос она постеснялась задать президенту.

Девочка рассказала, что хотела спросить у него, как стать президентом, но в последний момент оробела. При этом сама она мечтает быть парикмахером.

Владимира Путина она охарактеризовала словами «добрый, хороший и миленький».

28 июня президент РФ посетил Дербент во время мусульманского праздника Курбан-байрам. Глава государства свободно общался с сотнями горожан. Раисат тогда не смогла пробиться сковзь толпу и увидеть президента.

Позже Владимир Путин признался, что ему показали фотографию плачущей девочки, после чего он пригласил ее в Кремль.