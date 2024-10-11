Школьница из Егорьевска Анна Герасимова стала победительницей чемпионата «ArtMasters»

ArtMasters — это масштабные соревнования, позволяющие специалистам в сфере backstage и цифрового искусства продемонстрировать авторские проекты и получить финансирование на их реализацию, повысить профессиональное мастерство и найти высокооплачиваемую работу.

Анна Герасимова занимается рисованием с детства. Школьница призналась, что всегда обращала внимание на разные детали и умела фантазировать. Она посвящала все свободное время именно рисованию. Девушка посещала занятия в Егорьевской детской школе искусств, где многому научилась у преподавателя Светланы Мусиной. Успешно окончив школу, со временем начала расширять свои возможности и увлеклась мультипликацией. Сначала осваивала навыки самостоятельно. Позже прошла курсы в интернете. О чемпионате школьнице рассказала ее мама. Женщина обратила внимание на афишу на одном из сайтов.

«Это огромное творческое пространство, где очень много креативных людей, они горят общей целью, и они все между собой похожи мышлением. И это именно та обстановка, которой я хотела бы видеть себя в будущем», — рассказала Анна Герасимова.

Фото: [ личный архив Анны Герасимовой ]

Чемпионат проходит в двух возрастных категориях. Участникам компетенции «Художник-аниматор» предложили нарисовать короткометражный мультфильм. Срок выполнения задания — две недели. Работать Анне предстояло в команде с другими участниками в категории юниоры, в числе которых сценарист, композитор популярной музыки и режиссер.

«Этот год был посвящен историческим деятелям. Нашей команде достался Сергей Павлович Королев. Сюжет был отчасти биографичен, посвящен его детству. Как он «зажегся» целью оставить что-то после себя и что из этого получилось», — поделилась Анна.

В выбранной сфере Анна уже достигла много побед. Так, школьница участвовала в коломенском кинофестивале «Место встречи» и в конкурсе «Арт Аниматика», который проводила Ассоциация анимационного кино. Теперь девушка создает мультфильм, посвященный композитору.