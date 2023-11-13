Школьница из Химок одержала победу в экологической акции Московской области

Ученица химкинской школы № 29 Ренита Мочалова стала победительницей экологической акции «РТ-Инвест» «Экоперемена: сдавай тару за награду», сообщили в пресс-службе администрации округа. Она сдала в фандомат 11 тысяч пластиковых бутылок и почти пять тысяч алюминиевых банок.

В администрации уточнили, что за месяц работы экопункта ученики данного образовательного учреждения сдали в фандомат более 16 тысяч единиц различной тары. За каждую сданную пластиковую бутылку школьники могли получить пять баллов, за алюминиевую банку — 10 баллов. В результате Ренита Мочалова заработала 100 тысяч баллов.

«Рекордные показатели по сбору вторичных ресурсов во время акции подтверждают большую вовлеченность подмосковных школьников в раздельный сбор и их заинтересованность в сохранении окружающей среды. За все время работы проекта „РТ-Инвест“ с помощью роботизированных экопунктов было собрано более 10 миллионов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Вся тара отправляется напрямую на переработку, максимально сохраняя свои потребительские качества», — отметил гендиректор компании «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Более года назад в химкинской школе установили первые три аппарата, куда можно сдавать вторсырье. В тот же период в Московской области запустили проект по созданию сети экопунктов. Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев отметил, что компания оказывает поддержку проектам, которые направлены на воспитание новой экологической модели поведения граждан. По его словам, в рамках данной акции школьники сдали рекордное количество тары.

«Ребята отправляли в фандоматы пластиковые бутылки и алюминиевые банки, получали за это баллы. Но что более важно, они получили опыт, который поможет им понять, как устроена экономика замкнутого цикла, что отходы — не мусор, а ценный ресурс», — добавил Буцаев.

В администрации Химок добавили, что акцию «Экоперемена: сдавай тару за награду» запустили в середине сентября в 215 школах Подмосковья.