Школьница из Каширы прошла профессиональную программу «Педагогика: Век новых возможностей»

Учащаяся каширской школы №7 с углубленным изучением отдельных предметов Дарья Ребдева стала одной из 200 старшеклассников со всей страны, кто прошел интенсивную профориентационную программу «Педагогика: Век новых возможностей» во Всероссийском детском центре «Смена».

Смена проходила с 31 октября по 13 ноября 2025 года в рамках федерального проекта «Билет в будущее», курируемого Министерством просвещения РФ и Фондом гуманитарных проектов. Программа стала для Даррии не просто сменой обстановки, а полноценным профессиональным погружением.

В течение двух недель она участвовала в панельных дискуссиях с экспертами образования, творческих мастерских и проектных сессиях, где школьники создавали собственные образовательные продукты. Дополнительные общеразвивающие программы «Мои интересы» и «Педагогика: Век новых Возможностей» помогли ей не только изучить тонкости профессии, но и определить собственные карьерные ориентиры.

Результатом активной работы стал диплом, которым Дарья была награждена за участие в жизни детского организационного комитета детского оздоровительного лагеря «АРТ». Для школьницы из Каширы эта смена стала реальным «билетом в будущее» — возможностью за две недели получить представление о профессии, которое в обычных условиях формируется годами.