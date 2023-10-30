Школьница из Каширы стала победительницей федеральной акции «Русский Крым и Севастополь»

Общество
пресс-служба администрации г.о Кашира

Фото: [пресс-служба администрации г.о Кашира]

Девятиклассница Барабановской школы городского округа Кашира Дарья Ребдева стала одной из победительниц федеральной акции «Русский Крым и Севастополь».

По приглашению администрации Севастополя все победители всероссийской социальной акции посетили с экскурсией полуостров Крым. С 16 по 21 октября ребята знакомились с историей Города-героя. В первый день школьники побывали в Законодательном Собрании Севастополя, где поделились с парламентариями первыми впечатлениями о городе.

В течение недели ребята также посетили ряд памятных мест города — Малахов Курган, Балаклавский подземный музейный комплекс, Корабль-музей «Сметливый» и другие.

«Школьники искренне восхищались удивительно богатой историей Крымского полуострова и города Севастополь. Яркие эмоции от встреч, квестов, посещения театра наверняка останутся в памяти ребят надолго», — добавили в пресс-службе администрации города.

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