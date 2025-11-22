Школьница из Клина взяла серебро на конкурсе чтецов к 130‑летию Есенина

В Московской области подвели итоги областного конкурса юных чтецов, приуроченного к 130‑летию со дня рождения Сергея Есенина.

Второе место в старшей возрастной группе (15–18 лет) заняла Екатерина Степанкина — ученица 11 класса МОУ‑СОШ «Имена Победы» города Клин.

Путь к призовому месту начался с победы на муниципальном этапе конкурса. На областном уровне жюри оценивало видеоролики участников: финал прошел в онлайн‑формате. Екатерина проникновенно прочла стихотворение Есенина «Свищет ветер, серебряный ветер» — выступление произвело впечатление на судей.

Конкурс проходил с 15 сентября по 20 ноября 2025 года. Сначала состоялись школьные и муниципальные этапы, затем — областной раунд. Классный руководитель и учитель русского языка и литературы Т. А. Масихина охарактеризовала ученицу как талантливую и разностороннюю.

«Екатерина Степанкина — очень талантливая и разносторонняя ученица. На протяжении всего обучения она проявляла интерес к русскому языку и литературе», — отметила руководитель.

Однако этим интересы Степанкиной не ограничиваются, и в настоящее время она уделяет много внимания информатике, добавила Масихина.