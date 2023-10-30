Школьница из Подольска стала призером национального чемпионата «Абилимпикс»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В мае текущего года стартовал IX Московский областной чемпионат «Абилимпикс».
В состязании приняли участие представители всех субъектов России. Подмосковье на конкурсе представили 49 человек.
В отборочных соревнованиях участвовали ученики МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» городского округа Подольск. Юная подольчанка Мария Чеботарева заняла второе место в компетенции «Портной» среди школьников.