Школьница из Подольска стала призером национального чемпионата «Абилимпикс»

В мае текущего года стартовал IX Московский областной чемпионат «Абилимпикс».

В состязании приняли участие представители всех субъектов России. Подмосковье на конкурсе представили 49 человек.

В отборочных соревнованиях участвовали ученики МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» городского округа Подольск. Юная подольчанка Мария Чеботарева заняла второе место в компетенции «Портной» среди школьников.