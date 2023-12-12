Школьница из Зарайска стала призером регионального проекта «Лидеры Подмосковья»
Фото: [«Движение Первых» Московская область]
Учащаяся средней школы № 6 из Зарайска Александра Колошина стала лауреатом третьей степени в треке «Культура» на региональном этапе проекта «Лидеры Подмосковья», сообщает сетевое издание «За новую жизнь».
Школьница поделилась, что благодаря проекту обрела новых друзей. Все участники, по ее словам, поддерживали друг друга.
«Я получила огромное удовольствие от этого проекта, у меня была самая лучшая команда, все ребята открытые и очень дружелюбные. <…> Я очень рада, что приняла участие в этом проекте, я одержала не только победу, но и смогла обрести новых друзей, а это очень дорогого стоит», — рассказала Александра Колошина.
Финал регионального конкурса «Лидеры Подмосковья» прошел в одинцовском корпусе МГИМО. В очном и заочном этапах приняли участие свыше тысячи школьников, в финал вышли 150. Как отметили в зарайском муниципальном отделении «Движения Первых», в конкурсе было несколько направлений: образование, спорт, культура, предпринимательство и добровольчество.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что подмосковные школьники стали победителями естественно-научной олимпиады в Бангкоке.