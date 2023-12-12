Школьница из Зарайска стала призером регионального проекта «Лидеры Подмосковья»

«Я получила огромное удовольствие от этого проекта, у меня была самая лучшая команда, все ребята открытые и очень дружелюбные. <…> Я очень рада, что приняла участие в этом проекте, я одержала не только победу, но и смогла обрести новых друзей, а это очень дорогого стоит», — рассказала Александра Колошина.