Женатый бизнесмен пытался изнасиловать 15-летнюю девочку в небе

Женатый 44-летний индийский бизнесмен, летевший на лайнере из Мумбаи в Цюрих, попытался изнасиловать сидящую с ним 15-летнюю девочку. Об этом истории написала газета Daily Mail. Инцидент произошел в марте 2025 года.

Отмечается, что перед девятичасовым полетом между мужчиной и подростком завязался непродолжительный и поверхностный разговор, после чего девочка просто уснула. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, бизнесмен начал непристойно прикасаться к ней и обнимать.

Девушка, ошеломленная происходящим и испытавшая глубокий шок, физически не могла даже пошевелиться и позвать на помощь.

Экипаж оперативно оповестили о случившемся на борту, и по прибытии самолета в аэропорт Швейцарии индийца арестовала полиция. На допросе мужчина полностью признал свою вину и заявил, что осознавал возраст потерпевшей и понимал, что девочка не давала согласия на его действия. В итоге суд приговорил бизнесмена к 1,5 года лишения свободы условно.

