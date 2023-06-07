Школьница впала в кому после того, как выпила сидр

«Мистер Сидр» не самым лучшим образом прославился на всю страну. Одиннадцатиклассница выпила напиток со вкусом пина колады в Курганской области и впала в кому, сообщает SHOT.

По данным источника, две 17-летние девушки из Шумихи приобрели в сетевом магазине алкогольный напиток со вкусом пина колады. Одна из них выпила 2,5 литра сидра, другая - 1,5 литра. В итоге ту, что осилила больше, привезли в медицинское учреждение в состоянии кому. Второй пострадавшей от напитка медики оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась.

За последние несколько дней были случаи летального исхода после распития напитка «Мистер Сидр». Ранее SHOT сообщал, что Ульяновске задержан и помещен под стражу учредитель компании Анар Гусейнов. Во многих регионах России сидр данного производителя уже изъят из торговых точек.