Школьнице из Мариуполя в рамках акции «Елка желаний» подарили планшет
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Четырнадцатилетней школьнице из Мариуполя Надежде Игнатченко в рамках акции «Елка желаний» подарили планшет. Новогоднюю мечту девочки исполнил глава Ступино Сергей Мужальских.
Надежда увлекается рисованием и ходит в художественную школу. Про акцию она услышала от своих родных и друзей и решила принять в ней участие.
«Моим подарком стал планшет, чтобы я могла изучать больше программ и в будущем стать художником. Я очень рада, что моя мечта осуществилась, теперь я могу пользоваться им и находить больше интересных программ, рисовать и изучать эту сферу», - рассказала школьница.