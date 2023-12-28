Школьнице из Мариуполя в рамках акции «Елка желаний» подарили планшет

«Моим подарком стал планшет, чтобы я могла изучать больше программ и в будущем стать художником. Я очень рада, что моя мечта осуществилась, теперь я могу пользоваться им и находить больше интересных программ, рисовать и изучать эту сферу», - рассказала школьница.