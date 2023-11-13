Школьницы из подмосковной Коломны выиграли всероссийский конкурс

Лучшие участницы конкурса получили путевки в детский центр «Артек» (Республика Крым), где прошли суперфинал, чествование и награждение призеров. На церемонию закрытия форума съехались три тысячи школьников со всей России. В поздравлении президента Владимира Путина отмечено, что знания, гордость за свершения предков обязательно пригодятся ребятам в будущей профессии, и в жизни.

Лауреаты конкурса удостоены отменных подарков — по миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. По признанию Анны Чижовой и Карины Стешковой, в ходе конкурса и пребывания в «Артеке» они пережили незабываемые эмоции