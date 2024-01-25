Школьное лесничество «Лепесток» из Подмосковья вышло на федеральный уровень

Учащиеся школьного лесничества «Лепесток» из подмосковного Сергиево Посада получили сертификат Федерального агентства лесного хозяйства за участие в номинации «Просветительская деятельность школьного лесничества» во Всероссийском заочном конкурсе школьных лесничеств.

В Комитете лесного хозяйства Московской области отметили, что в «Лепестке» за годы его существования сложилась преемственность поколений. Сейчас юные лесоводы умело передают свои знания четвероклассникам, которые только приступили к изучению лесной науки.

Отмечается, что Сергиево-Посадский филиал ГКУ МО «Мособллес» уделяет большое внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения. На территории Сергиево-Посадского городского округа создано 8 школьных лесничеств, которые активно развиваются. Лесничие вместе с педагогами проводят мероприятия по различным направлениям.

Заместитель директора Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО «Мособллес» — лесничего Виталий Мягков подчеркнул, что именно благодаря этим занятиям ребята изучают основные лесные дисциплины, учатся правильно ориентироваться в лесу, знают, как при необходимости развести костер, могут оказать первую медицинскую помощь.