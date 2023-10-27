Школьные авиамастерские красногорского клуба «Зигзаг» будут модернизированы до конца года

В подмосковном городском округе Красногорск до конца 2023 года обновят школьные авиационные мастерские на базе клуба «Зигзаг» третьей Нахабинской средней школы. Новостью поделился его руководитель Андрей Кушнир.

Ранее лидер клуба для молодых инженеров-авиаторов обратился к главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову с просьбой посодействовать в реализации проекта. Речь идет о популяризации детского технического творчества в Нахабино. Так, кружок полностью модернизируют. Планируется, что в учебном учреждении отремонтируют само помещение, где проводятся занятия, а также обновят мебель и технику.

Отметим, что сейчас в клубе проходят обучение свыше семи десятков школьников разного возраста. Многие из воспитанников мастерской продолжили свой профессиональный путь в сфере авиации и даже разработки беспилотников.