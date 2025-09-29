Школьный ассистент травил класс «пукательным» спреем

Мужчина распылял в классе спрей с запахом фекалий. Это привело к ухудшению здоровья учеников и потребовало дорогостоящего ремонта вентиляции, как сообщает Metro.

В американском штате Южная Каролина ассистент преподавателя Александр Льюис оказался в центре скандала. Мужчина почти месяц использовал в школьных помещениях неизвестное распыляемое вещество, что вызвало ухудшение самочувствия у нескольких учеников.

Пострадавшие школьники жаловались на головные боли, тошноту и затрудненное дыхание. Один из родителей сообщил, что у его ребенка участились приступы астмы, потребовавшие медицинской помощи. Инцидент привел к масштабной проверке вентиляционной системы и ремонтным работам на сумму $55 тыс.

Льюис отрицает предъявленные обвинения, утверждая, что применял обычный лимонный антисептик. Однако видеозаписи свидетельствуют, что педагог старался скрыть предмет после каждого использования. Следствие предъявило ему официальные обвинения в порче школьного имущества и нарушении общественного порядка.

Ранее скандалист атаковал охранника магазина перцовым баллончиком.