Школьный автопарк Клина пополнился двумя современными автобусами

Они уже преодолели первые 500 километров, и водитель Михаил Афоненков поделился своими впечатлениями: водительское место оказалось очень удобным, но особенно порадовало то, насколько комфортно и безопасно будет в салоне для школьников. Автобусы оснащены креслами с пятиточечными ремнями безопасности, а также имеют ряд других усовершенствований.

«Количество мест для пассажиров увеличилось до 23, что значительно больше, чем в предыдущих моделях. Здесь установлена улучшенная система отопления, обеспечивающая более эффективный прогрев салона. Кроме того, эта версия оснащена задней дверью. Автоматические подножки с противоскользящим покрытием на входных группах — еще одно удобное новшество», — отметил Михаил Афоненков.

Водитель с нетерпением ждет начала работы и своего первого маршрута. Известно, что автобусы будут обслуживать сельские школы округа. До начала учебного года, 1 сентября, автобусам предстоит пройти брендирование, а в управлении образования завершают определение точных маршрутов и составление расписания.