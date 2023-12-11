Школьный клуб из подмосковного Красноармейска готовится к новому сезону интеллектуальных игр

Клуб был создан пять лет назад. За это время под руководством педагога Натальи Семеновой завоевано множество наград на состязаниях различного уровня. Но теперь все тренировки подчинены заветной цели — выиграть всероссийский турнир.

Главное отличие «Ворошиловского стрелка» от игры «Что? Где? Когда?» — скорость ответов. Роман Асьянов, Александр Епишин и другие члены интеллектуальной команды практически все свободное от уроков время проводят за чтением книг, поиском необходимой информации в интернете. В ходе совместных тренировок оттачивается командное взаимодействие. Расходы на участие в турнирах взяла на себя школа.