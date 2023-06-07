Школу более чем на 1,3 тысячи мест построят в Балашихе в 2025 году

Строительство школы в жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха планируют завершить в первом квартале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

По данным ведомства, в настоящее время идут работы по возведению вертикальных конструкций цокольного этажа, а также по обустройству фундаментной плиты.

Четырехэтажную школу более чем на 1,3 тысячи мест возводит застройщик «Главстрой Регионы», уточнили в Минжилполитики Московской области. Общая площадь здания — свыше двадцати тысяч квадратных метров.

В образовательном учреждении единовременно смогут пребывать пятьдесят пять классов, двадцать из которых — начальная школа. В здании также планируют разместить спортзалы, библиотеку, медиатеку.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Мытищ Юлией Купецкой. Она доложила главе региона, что в этом году в городском округе введут в строй две школы на 1,6 тысячи мест.