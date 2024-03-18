Школу и детский сад возведут в составе «Крокус Таун» в подмосковном Красногорске

Министерство жилищной политики Московской области выдало Crocus Group разрешение на строительство новой школы и детского сада на территории «Крокус Таун» в подмосковном Красногорске. В первой очереди будут построены школьный корпус на 825 мест из 2220, и первый блок детского сада на 300 мест из запланированных 800.

Помимо образовательных объектов планируется открытие и других социальных объектов — поликлиники и двухуровневого спортивного дворца с 50-метровым олимпийским бассейном, ледовой ареной и залами для единоборств. Жители микрорайона смогут пользоваться услугами новых социальных объектов и посещать многоуровневый парк на берегу реки.

Известно, что на территории «Крокус Тауна» будет построено три жилых дома бизнес-класса разной этажности с семью высотными пиками и одна офисная башня. Общая площадь проекта составляет более 27 га, из них 3 га приходится на жилую застройку, вся остальная территория — это парковая зона, прогулочные пространства, социальная застройка.