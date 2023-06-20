Школу № 13 в городском округе Серпухов отремонтировали уже наполовину

Капитальный ремонт школы № 13 в городском округе Серпухов выполнен уже на 50%. На месте работает более 60 человек, они действуют профессионально и оперативно.

Сохранять высокую скорость работы позволяет и погода в городском округе Серпухов. Например, работы на фасаде здания уже завершены на 75%.

Но основное внимание сейчас уделяют внутренним помещениям. На втором и третьем этажах школы заканчивают чистовую отделку, устанавливают новые подоконники. На первом этаже завершают монтаж электросети и начинают монтаж слаботочных систем, также собирают отопительную систему.

В ближайшее время начнутся покрасочные работы в спортзале. Кроме того, здесь сделают специальное напольное покрытие. Как сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, обновленная школа сможет принять учащихся уже 1 сентября. К новому учебному году здание станет красивым, удобным и современным.