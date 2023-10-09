Школу в ЖК «Новотомилино» в Люберцах расширят
Фото: [3-RED]
Новое современное здание, рассчитанное на 550 учеников, пристроят к общеобразовательной школе №19, расположенной на территории жилого комплекса «Новотомилино» в Люберцах. Об этом сообщили в областном Минжилполитики, которое выдало разрешение на строительство.
Девелопером проекта выступит 3-RED. Площадь объекта составит около 11,4 тысячи квадратных метров, в здании будет четыре этажа. Там обустроят все необходимое для школьников. Ввод пристройки в эксплуатацию позволит разгрузить основное здание школы.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.