Школу в ЖК «Новотомилино» в Люберцах расширят

Новое современное здание, рассчитанное на 550 учеников, пристроят к общеобразовательной школе №19, расположенной на территории жилого комплекса «Новотомилино» в Люберцах. Об этом сообщили в областном Минжилполитики, которое выдало разрешение на строительство.