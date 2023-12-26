Школу в ЖК «Одинцово-1» планируют построить к следующему году

В жилом комплексе «Одинцово-1» продолжается строительство школы на 1 160 мест. Образовательное учреждение планируют открыть к осени следующего года, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Объект возводит компания ПИК за счет внебюджетных источников финансирования в рамках договора о комплексном развитии территории.

В настоящее время строители завершили возведение монолитного каркаса здания и работы по остеклению. Также закончена черновая отделка и устройство кровли.

Общая площадь трехэтажной школы составит свыше шестнадцати тысяч квадратных метров. Здание спроектировано с учетом международного опыта и мировых стандартов. Там оборудуют блоки начальной и старшей школы, учебные классы и специализированные кабинеты.

На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, обустроят стадион, баскетбольную площадку и футбольное поле.

Ранее губернатор Московской области рассказал, что школу № 7 в Дзержинском откроют в 2025 году.